Calcio Promozione. L’Acquaviva gioca d’anticipo con il Foiano

Si apre oggi il turno numero sette del girone C di Promozione Toscana. L’anticipo riguarda una delle tre formazioni senesi, ovvero l’Acquaviva che oggi alle 15 attende in casa il Foiano. Arbitra Montagnani di Piombino (Cagnani Bethencourt – Paoli). Per i padroni di casa una ghiotta occasione per proseguire a stazione nelle parti altissime della classifica e confermare le belle prove (che hanno portato sei punti di fila) di Fiesole e contro l’Audax Rufina di sette giorni prima. Domani il turno si completa con tutte le altre sfide, che prenderanno il via nell’orario invernale delle 14,30. Il Pienza va visita all’Alberoro, dove milita il bomber Venuto, lo scorso anno protagonista proprio in biancorosso e passato agli aretini in estate. In provincia di Arezzo arbitra Luciani di Livorno, con Galighi e Amzil di Firenze. Infine la Sinalunghese, reduce dal pari a reti bianche di Grassina contro i fiorentini del Centro Storico Lebowski. I rossoblu giocheranno in casa, al Carlo Angeletti, contro il Fiesole. Arbitra la sfida Norci di Arezzo con Paduraru e Gremoli, entrambi di Arezzo. Per mister Testini sicuro assente il difensore Celestini, espulso domenica scorsa nei primi minuti del secondo tempo.