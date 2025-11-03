Calcio Promozione. L’Acquaviva sbatte sul ‘muro-Morandi’. Finisce senza reti

ACQUAVIVA

0

PONTASSIEVE

0

ACQUAVIVA: Santicioli Guerri, Parricchi, Laudani, Leonardi, Goracci, Bianchi, D’Antonio, Casagni (58’ Rihani), Cappelli, (69’ Contemori), Ferretti, Biscaro Parrini (82’ Borgheresi). Allenatore Cresti.

PONTASSIEVE: Morandi, Vilcea Giannelli, Papini, Serrotti, Carnevale, Giannini, Lunghi, Cragno, Bourezza, Del Zotto. Allenatore Bonini.

ACQUAVIVA DI M. - Manca soltanto il gol a un’Acquaviva determinata nella ricerca dei tre punti. Un obiettivo non andato in porto anche per la bravura del portiere ospite Morandi. Al 34’ bellissima combinazione Cappelli - Ferretti - Cappelli, con rasoterra filtrante per la corsa di D’Antonio che calcia in diagonale trovando la pronta respinta di piede di Morandi Al 42’ destro al volo di Cappelli e altra decisiva risposta di Morandi. Pericoloso il Pontassieve al 58’: tiro ravvicinato di Giannini, Santicioli Guerri respinge. Al 75’ Ferretti controlla bene sulla destra e conclude a girare sul secondo palo: sfera di poco a lato. Al 79’ punizione dai 25 metri di Biscaro Parrini, rasoterra che esce a fil di palo. Infine, minuto 87’, punizione dal limite ben calciata in area da Contemori. Biscaro Parrini si allunga e insacca ma la rete è annullata per fuori gioco.