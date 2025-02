Calcio promozione. Lama, via Guazzolini. Torna Vicarelli

Guido Vicarelli è il nuovo allenatore del Lama. L’ex tecnico della Nestor prende il posto di Tommaso Guazzolini, esonerato dopo la sconfitta di Casa del Diavolo. Per Vicarelli è la terza avventura sulla panchina bianconera dopo le due precedenti. La prima nella stagione 2017-2018 conclusa con lo storico secondo posto nel campionato di Eccellenza, alle spalle del Foligno, con la vittoria dei playoff regionali e l’approdo alla semifinale nazionale. Seconda esperienza nella stagione 2021-2022, sempre in Eccellenza, con Vicarelli che rassegnò le dimissioni a Natale. Adesso via alla nuova avventura che inizierà domenica con la sfida interna al Ponte Felcino. Un vero spareggio per evitare i playout, con il Lama attualmente sestultimo nel girone A di Promozione con 18 punti conquistati in 19 partite, una lunghezza di vantaggio proprio sul Ponte Felcino ma con una gara in meno. "Bentornato Guido", il commento della società". "Scherzando – sorride Vicarelli – mi sento di dire che la chiamata del Lama per me è un po’ come quella della Roma per Ranieri. Ci sono rapporti che vanno oltre il calcio giocato".