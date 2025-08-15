Calcio Promozione. Lampo Meridien. Via alla preparazione

Lunedì 18 agosto alle ore 19.30 con il raduno che si terrà allo stadio dei Giardinetti di Lamporecchio inizia la stagione ufficiale 2025-2026 del Lampo Meridien, squadra che è stata affidata al tecnico Marco Benesperi, che molto bene ha lavorato nelle ultime stagioni a Casalguidi. Per la prima squadra sono state programmate tre amichevoli. La prima si giocherà sabato 23 agosto a Lamporecchio contro il Montespertoli. Poi il 27 visita all’Aglianese e poi il 3 settembre, amichevole ai Giardinetti contro il San Miniato Basso. Poi abbiamo la Coppa Italia. "Questa squadra – dice con orgoglio Benesperi – mi piace. La società ha lavorato decisamente bene e ha allestito una rosa forte, competitiva e con diversi giocatori di qualità. Per ottenere il meglio dal gruppo avrò chiaramente necessità di tempo, perché lavorerò su una formazione cambiata rispetto alla passata stagione. Sono convinto chr disputeremo un’ottima stagione. Puntiamo a centrare l’obiettivo di playoff".

Questa la rosa del Lampo Meridien. PORTIERI: Francesco D’Angelo (2003) Alessio Lampignano (1997) DIFENSORI: Maicol Fresta (1992), Jonathan Del Sorbo (1997), Francesco Zingarello (1995) Lapo Ferrucci (2005), Mathias Boghean (2003), Diego Notarelli (2006), Giovanni Nencini (1998), Filippo Cappellini (2003), Tommaso Bucciantini (2002), Cristian Faratro (2007) Nicholas Gokaj (2006). CENTROCAMPISTI: Roberto Di Vito (1991), Niccolò Ferrucci (2005), Lorenzo Garzi (2006), Matteo Martini (1998), Edoardo Cortonesi (2000), Mattia Mauriello (2006), Iacopo Vannini (2006). ATTACCANTI: Daniele Mercugliano (2000), Ronaldo Dingozi (2000), Gabriel Febbe (2006), Matteo Fedi (1998), Gabriele Cortesi (1993), Gerti Bibaj (2000). Per quanto riguarda lo stadio dei Giardinetti, il giorno mercoledì 27 agosto sarà ospite la Pistoiese, che alle ore 18, in un’amichevole affronterà il Real Cerretese, formazione neopromossa in Eccellenza.

Massimo Mancini