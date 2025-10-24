Calcio promozione. L’Audax Rufina a Tognozzi. Banchi: "La scelta giusta»

L’Audax Rufina ha un nuovo allenatore: Alessandro Francini che subentra al dimissionario Luca Tognozzi. Ad annunciare la scelta il ds Paolo Banchi: "Siamo felici di dare il benvenuto al nuovo mister – ha dichiarato –. Riteniamo che sia il profilo giusto per riprendere il cammino con rinnovato entusiasmo e competenza. Il tecnico vanta esperienze importanti e tutte positive: sei stagioni sulla panchina della Rondinella e poi su quella dell’Antella; una garanzia di un professionista che lavora con serietà".

Tognozzi, dopo sei giornate di campionato, ha scelto di lasciare in maniera "irrevocabile", ma la società ha voluto comunque esprimergli profonda gratitudine, ringraziandolo per la "professionalità e la dedizione dimostrata in questi due anni di collaborazione, gli augura per il futuro il più grande in bocca al lupo". Il neo-mister domenica sarà chiamato subito a un banco di prova importante sul campo del Montagnano che precede la Rufina di un punto.

Si è giocato intanto il recupero fra la Nuova Foiano e il Pontassieve, con il successo esterno della squadra di Bonini per 2-0, (58’ Del Zotto e 96 Minischetti). Con questa vittoria il Pontassieve sale al 9° posto in classifica del girone C con 8 punti.

Giovanni Puleri