Calcio Promozione. Lesmo, poker a Meda. Dipo ci prova con Arcore

Poker in trasferta del Lesmo nell’anticipo di ieri in Promozione a Meda. Una doppietta di Lolli nella ripresa stende i bianconeri. Nel primo tempo avevano aperto i conti Saino e Fumagalli per dare il la al trionfo (0-4, due gol per tempo) degli uomini di Fossati. Nello stesso girone scendono in campo questo pomeriggio (15.30) Base e Vibe Ronchese. I sevesini sono di scena a Ponte Lambro, mentre a Bernareggio va il Cantù San Paolo. Nel girone B l’Universal inizia lontano da Solaro il suo percorso casalingo nel girone C. Stasera alle 20 i giallorossi di Broccanello si trasferiscono a San Vittore Olona sul sintetico del “Malerba“ per affrontare l’Aurora Cantalupo nel big match. È attualmente in manutenzione il campo ufficiale. Bel test per il Ceriano col Gallarate. C’è un bel derby brianzolo anche nel girone D. Prima in casa in Promozione per la Dipo che “festeggia“ contro la Casati Arcore. L’AC Lissone è ospite dell’Olimpic Trezzanese, chiude il programma il match interno della Speranza Agrate contro Scarioni.