Calcio Promozione. Lissone cade a Trezzano. "Sconfitta meritata, serve più coraggio»

"Ho visto in campo un atteggiamento poco idoneo. È stata una sconfitta meritata. I nostri avversari hanno giocato con più carattere e voglia. Bisogna dare di più, serve più coraggio. Sono molto amareggiato". La prima sconfitta in campionato, la seconda stagionale dopo quella di Coppa dell’AC Lissone, viene commentata così da mister Santoni dopo il match sul campo della Olimpic Trezzanese vinto dai padroni di casa per 2-1. Reti tutte nel primo tempo con Lucente (foto) che illude prima della rimonta.

Nel girone D si recrimina ad Agrate dove cade un’altra big, la Speranza battuta dal Franco Scarioni. Non basta segnare due gol in casa (Borghi e Zatta) per vincere (2-3) in una domenica dove anche la Casati Arcore frena nel derby contro la Dipo Vimercate (1-1) al suo primo punto in categoria. Apre Crippa, chiude Martirani nei primi 45 minuti.

Le note liete dalla Promozione giungono dal girone C dove in testa c’è la “strana“ coppia composta dalla favoritissima Vighignolo in compagnia del Ceriano Laghetto che miete un’altra vittima illustre, la Gallaratese, affondata da Schiavo nonostante l’inferiorità numerica finale. Risale l’Universal Solaro che si affida alla doppietta di Belnome per battere 2-1 l’Aurora Cantalupo. Nel girone B la Base impatta 0-0 a Ponte Lambro.

Ro.San.