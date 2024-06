Calcio promozione. Lissone, un altro colpo: arriva l’esperto centrocampista Daniele Prato

Prosegue l’opera di restyling in casa AC Lissone dove il cambio della guardia a livello societario sta provocando “sconquassi“ anche a livello di organico. Per ora i confermati sono giusto un paio (Meggiarin e Pollutri). Tantissimi i nuovi, praticamente uno al giorno. E dopo l’accoppiata da sogno in attacco Catta-Cesana, anche il centrocampo si arricchisce di un pezzo da novanta. Dalla Concorezzese sbarca in via dei Platani l’esperto centrocampista classe 1991 Daniele Prato che dopo il Monza e Giana, Nibionno, Verdello e Zingonia in D ha giocato ad Arcellasco. Dal 2020 era alla Concorezzese che nell’ultima stagione ha trascinato fino ai playoff. Lorenzo Curia invece è un attaccante del 1999 che l’Ac Lissone pesca dalla Prima Categoria della Juvenilia (10 gol) ma che ha ampi trascorsi anche in D (Casatese) e prima a Fenegrò e NibionnOggiono. In difesa arriva Stefano Nova, tra Casati e Lesmo di recente, mentre a difendere i pali Marco Porro, classe 1993 che era alla Base dopo tanta Eccellenza e Promozione (Oggiono, Manara, Pontelambrese) e anche Prima a Besana. Dalla Manara ecco il centrocampista del 1993 Jacopo Loew che prima dell’esperienza fortunata a Barzanò ha difeso i colori di Mariano, Castellanza, Merate, Arona, Cabiate, Muggiò, Cinisello e Universal Solaro. L’ultimo arrivo in ordine di tempo è quello di Giacomo Zappa dopo sette anni a Lesmo.

Ro.San.