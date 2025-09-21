Calcio Promozione. Lo Jolo a Montignoso: "Il gruppo è carico»

"Partiamo con la consapevolezza di aver preparato al meglio l’incontro: adesso aspettiamo solo la partita". Gianrico Antoni, presidente dello Jolo, ha così presentato la seconda giornata del girone A del campionato di Promozione 2025/26, che vedrà gli uomini di mister Luigi Ambrosio affrontare in trasferta il Montignoso. Un incontro che prenderà il via alle 15,30 odierne e che sarà diretto dall’arbitro di Samuele Luciano Giacometti della sezione di Viareggio, coadiuvato da Valentina Biondi di Lucca e Gabriele Intermite di Viareggio. Rozzi e compagni sono reduci dal pareggio senza reti ottenuto al Fantaccini contro la Lampo Meridien dell’ex-Viaccia Benesperi, che ha garantito al club il primo punto in categoria ma che ha lasciato una punta di amaro in bocca per la prestazione che avrebbe forse meritato maggior fortuna.

E’ mancato il cinismo negli ultimi metri per assestare il colpo del ko, lo stesso che ha invece trovato il Montignoso prossimo avversario dello Jolo: la compagine massese, che domenica ospiterà Cuorvo e compagni, ha vinto in extremis al debutto violando il campo del San Piero a Sieve grazie ad un acuto di Bertuccelli. Si profila quindi un confronto tra neopromosse, che sulla carta si annuncia interessante. Se lo Jolo ha conquistato la promozione nella scorsa stagione (dopo aver lottato per il vertice sin dalle stagioni precedenti) il Montignoso ha centrato ben tre promozioni in altrettanti anni: dopo aver vinto il campionato di Terza Categoria di Massa Carrara 2022/23, il club ha vinto il proprio girone di Seconda Categoria nel 2023/24 per poi ripetersi anche in Prima nella scorsa annata. Uno scontro tra due "cenerentole" della categoria, che sognano di stabilizzarsi ed alzare ulteriormente in futuro l’asticella delle ambizioni. Anche per questo, tornare a Iolo con l’intera posta in palio significherebbe anche lanciare un chiaro messaggio ad una concorrente.

Giovanni Fiorentino