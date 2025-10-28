Calcio promozione. Lumachi illumina la Sancascianese

Che bella storia è il calcio. Giulio Lumachi, bomber della Sancascianese, è un giocatore simbolo e ha da sempre un forte legame con i colori gialloverdi. Recentemente ha ottenuto tre traguardi di grande prestigio: 200 presenze e 98 gol con la maglia della Sancascianese; gol decisivo nella nella finale vittoriosa di Coppa Toscana Prima categoria; Laurea in giurisprudenza. E anche il gol record al 1’ minuto di gioco realizzato due domeniche fa all’Invicta Sauro con un tiro da fuori area.

Un momento positivo e di soddisfazione per Giulio Lumachi, nato nel 1997 e residente a San Casciano, detto il ‘Puma’ per la sua rapidità e il fiuto per il gol. "Giocare per la squadra del proprio paese - afferma Lumachi - è motivo d’orgoglio. Indossare la casacca gialloverde con la fascia da capitano è una responsabilità e cerco di essere un punto di riferimento per i compagni di squadra, in particolare i più giovani. L’attaccamento alla maglia porta a fare gruppo e al piacere di stare insieme".

Università e pallone, Lumachi fresco di laurea in giurisprudenza spiega che è possibile: "Con l’impegno, la passione e la volontà si riesce ad abbinare diversi obiettivi. Dal punto di vista calcistico cercheremo di ottenere la salvezza in Promozione".

Una carriera con molte soddisfazioni per Lumachi, tornato a vestire il gialloverde (che aveva indossato nelle giovanili) nel 2018. "Ho creduto nel progetto che mi aveva proposto l’allora ds Duccio Becattini e insieme ad altri giocatori del territorio siamo saliti dalla Seconda categoria alla Promozione, con uno splendido percorso e la magica vittoria della Coppa Toscana lo scorso anno".

Lumachi ha iniziato a giocare a calcio nella Scuola Calcio della Sancascianese vincendo un campionato con la categoria Giovanissimi B e realizzando tanti gol. Poi fa esperienze in altri club, la più importante col San Donato Tavarnelle con esordio in serie D a 17 anni. Dopo alcune stagioni torna a San Casciano ottenendo la vittoria della classifica marcatori in Seconda Categoria 2018/19; 1 Coppa Toscana 2ª Categoria (2020 ex aequo con il Romagnano, finale non disputata a causa Covid); 1 Coppa Toscana Prima Categoria (2025, con gol decisivo all’ultimo minuto in finale contro il Selvatelle). Francesco Querusti