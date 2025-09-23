Calcio - Promozione. Mainetti, bomber senza età, lancia lo Sparta. Pareggiano Cervia United, Bagnacavallo e Spiv

In una giornata avarissima di reti e di soddisfazioni per le nostre rappresentati nel campionato di Promozione, a brillare è la stella di Mattia Mainetti. Il 33enne attaccante dello Sparta Castel Bolognese (girone C) ha infatti regalato la vittoria ai rossoblù con la rete decisiva per il successo casalingo contro la X Martiri di Porotto. Il gol del veterano Mainetti, alla quindicesima stagione con la maglia dei castellani, ha permesso alla formazione di mister Vittozzi di conquistare la seconda vittoria stagionale e di insediarsi al 4° posto in classifica con 7 punti a -3 dalla vetta. Domenica prossima, scontro diretto a Vado di Setta, contro il Valsetta Lagaro.

Nel girone D, a parte il Classe, che ha osservato il turno di riposo, tutte le ravennati hanno pareggiato 0-0. Dopo due vittorie consecutive, il Cervia United si è fermato a Gambettola. La formazione di mister ‘Momo’ Montanari non è riuscita a scardinare la difesa cesenate. A reti bianche è finita pure la sfida del ‘Secondo Ricci’ fra Bagnacavallo e San Pietro in Vincoli. In particolare si è inceppato l’attacco dei padroni di casa, uno dei più prolifici con 6 reti all’attivo. In classifica, le due squadre restano al 6° posto con 5 punti. La Reno ha diviso la posta nel match interno col Bellariva. Preoccupa l’infortunio al ginocchio di Dario De Rose: da valutare i tempi di recupero.