Calcio Promozione. Meda, pari pirotecnico con la ColicoDerviese

Pareggio pirotecnico nell’anticipo di ieri a Meda tra i padroni di casa e la ColicoDerviese. Finisce 4-4 in via Icmesa coi bianconeri sotto 2-0 all’intervallo. Sempre nel girone B giocano di domenica Lesmo e Base, entrambe in piena zona playoff a ridosso delle prime. La formazione di Fossati riceve alle 15 la Bellagina, mentre l’undici di Seveso sarà di scena a Civate.

Nel girone C l’Universal Solaro va a caccia della sua terza vittoria di fila contro il fanalino di coda Verbano, mentre il Ceriano Laghetto riceve l’Accademia Inveruno. Ricco il programma del girone D dove riparte l’assalto alla vetta della Speranza Agrate dopo il mezzo passo falso nel derby di Concorezzo. Sulla strada dell’undici di Natobuono c’è l’Olimpic Trezzanese (inizio alle 15.30).

Sta benissimo l’AC Lissone che pare aver superato l’appannamento iniziale ma oggi il test è di quelli ostici contro l’Ausonia; si gioca a Concorezzo. Concorezzese, quindi, in trasferta a Milano contro l’Affori. Tempi bui per il fanalino di coda Dipo e soprattutto la Casati (che in settimana ha salutato Gentile); vimercatesi in campo a Segrate mentre ad Arcore arriva il Football Milanese.

Ro.San.