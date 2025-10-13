Calcio Promozione. Mezzo passo falso del Pietrasanta

SAN PIERO A SIEVE – Mezzo passo faldo del Pietrasanta che a San Piero a Sieve va prima in vantaggio, ma poi subisce l’aggressività dei padroni di casa che pareggiano e vanno in vantaggio. Solo a metà ripresa arriva il pareggio del Pietrasanta che però perde la testa della classifica. Il risultato è stato sbloccato ancora da Granaiola su rigore dopo un quarto d’ora. Neppure il tempo di poter capitalizzare questo vantaggio che il Pietrasanta, dopo neanche dieci minuti subisce la rete del pareggio per mano di Barzagli. E prima ancora dell’intervallo i padro di casa raddoppiano con Jori. La strada del Pietrasanta è tutta in salita. la ripresa è un monologo con i versiliesi che inseguono il pareggio in tutti i modi. E il gol del pareggio arriva grazie a Remedi.

Per la squadra di Tocchini dunque un “mezzo passo falso“ contro una formazione di bassa classifica e sicuramente dal livello tecnico più basso. Con il pareggio di ieri il Pietrasanta perde la vetta della classifica che condivideva alla vigilia di questo turno con Cubino e Lampo Meridien, rimaste entrambe in testa (a quota 13).