Calcio Promozione. Montalcino e Torrita giocano d’anticipo. Pienza sfavorito

Nel girone C del campionato di Promozione si giocano oggi ben due anticipi: Affrico-Montalcino e, sul terreno di gioco di Chianciano, Torrita-Lucignano. Cominciamo con i biancoverdi, impegnati in casa della capolista: i senesi hanno fatto un punto nelle ultime tre partite, ma hanno il vantaggio psicologico di non avere nulla da perdere… Può essere la scossa giusta! Il Torrita gioca invece uno scontro diretto per la tranquillità contro quel Lucignano che ha appena espugnato Pienza: partita da prendere con le molle! Domani la Chiantigiana, imbattuta da quattro partite, prova a salire ancora più in alto andando a far visita al Casentino Academy: è un match da tripla. Il Torrenieri, a Montalcino con il Fiesole, cerca i tre punti del rilancio per riavvicinarsi alla zona play-off, mentre il Pienza a Grassina non parte purtroppo con i favori del pronostico: ma nel calcio, nulla è mai scontato! Giuseppe Stefanachi