Calcio Promozione. Montalcino, pari con la capolista

AFFRICO

1

MONTALCINO

1

AFFRICO: Soccodato, Pecorai (75’ Mecocci), Benvenuti, Longo, Gori, Amoddio, Liberati, Stella (56’ Centrone), Riccioni (85’Castelani), Papini (70’ Di Gaudi), Russo. Allenatore Tognozzi.

MONTALCINO: Trapassi, Berardi, Gugliotta, Palumbo, Matteini, Spada (75’ Scali), Vichi (80’Pierangioli), De Iorio, Layani, Trombesi, D’Aniello (86’ Lachi). Allenatore Francini.

Arbitro Ferri Gori di Arezzo.

Reti: 53’ D’Aniello ( R ), 58’ Benvenuti.

FIRENZE – Va a prendersi un altro punto importante il Montalcino sul campo della capolista Affrico. Punto prezioso data la forza dell’avversario e anche in considerazione del fatto che i biancoverdi hanno giocato più di un tempo in dieci per l’espulsione dubbia di Matteini. La partita si sblocca nella ripresa al 53’ quando D’Aniello subisce un netto fallo da rigore che lui stesso calcia e trasforma. Passano cinque minuti e l’Affrico arriva al pareggio con un colpo di testa di Benvenuti. I fiorentini spingono in cerca della vittoria ma i ragazzi di Francini mostrano carattere e cuore e pur in inferiorità numerica, tengono bene.

Andrea Falciani