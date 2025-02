Calcio Promozione. Montelupo fermato dai Colli Marittimi. Espulso il portiere

MONTELUPO

0

COLLI MARITTIMI

1

MONTELUPO: Lensi, Marrazzo (75’ Cintelli), Cerrini (49’ Consani), Tremolanti (90’ Alicontri), Corsinovi, Pucci, Bartolozzi, Caparrini, Masoni, Ndaw, Ulivieri. All.: Lucchesi.

COLLI MARITTIMI: Baroni, Della Valentina, Bacciu, Cecchi, Ciampi, Del Gratta, Macchia (62’ Mantilli), Remelli, Pellegrini, Fotino, Quaglia. All.: Citi.

Arbitro: Travaglione di Siena.

Rete: 74’ Mantilli. Note: Espulso Lensi (M) al 48’.

MONTELUPO – Il Montelupo cade 1-0 in casa contro un Colli Marittimi che raccoglie il massimo con il minimo sforzo. Primo tempo dominato dagli amaranto: al 3’ Ndaw manda alto solo davanti al portiere, al 25’ Pucci si vede annullare un gol per fuorigioco dubbio sugli sviluppi di una punizione di Caparrini e al 39’ Ulivieri viene anticipato da un difensore al limite dell’area piccola al momento di concludere a botta sicura. Poi in avvio di ripresa espulsione del portiere amaranto Lensi, che tocca la palla con la mano fuori area. Sebbene in dieci il Montelupo continua a spingere ma al 74’ incassa il gol partita in contropiede. Nel finale, poi, prima Baroni salva su Ndaw e poi l’arbitro non concede un netto rigore al Montelupo per fallo ai danni di Cintelli.