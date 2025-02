Calcio - promozione. Mori-gol, la Larcianese stende la capolista Cerretese

LARCIANESE 1 REAL CERRETESE 0

LARCIANESE Cirillo, Porciani, Lo Russo (19 st Antonelli) Marianelli, Tafi, Bagni, Iannello (39 st Vallesi), Sarti, Ba, Ferraro (25 st Capetta), Mori (19 st Ndiaye). All. Cerasa

CERRETESE Battini, Bargellini, (46 st Pieri) Lamberti (38 st Scaranna), Meucci, Chiavacci, Mordagà, Fedi, Gargiulo, Melani, Bouhafa, Nieri (25 st Novi). All. Petroni

ARBITRO Lachi di Siena RETE Al 6 pt Mori

Grande impresa della Larcianese che sconfigge per una rete a zero il capolista Real Cerretese. Un successo importante per i ragazzi di Cerasa, sia per il morale che per la classifica. La rete che ha deciso la gara è arrivata dopo appena sei minuti. Bella discesa di Iannello, che crossa verso l’area. Tempestivo l’intervento di Mori, che anticipa il difensore Lamberti e con una deviazione di destro mette in rete. Mori che va vicino al bis a metà frazione. Nella ripresa gli ospiti si gettano in avanti alla ricerca della rete del pari, ma il tiro dal limite di Bouhafa termina fuori di un soffio. E così i viola tornano prepotentemente in corsa per i playoff.

Massimo Mancini