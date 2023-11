Calcio Promozione. Novità per il Montelupo. Torna Andrea Pucci

Andrea Pucci torna al Montelupo. L’ex direttore sportivo del Castelfiorentino (nel biennio 2021-’23) è infatti stato nominato nuovo direttore tecnico di Prima Squadra e Juniores. Il suo, come accennato, è un ritorno visto che fino alla stagione 2015-’16 aveva ricoperto il ruolo di diesse al Castellani di Montelupo, lasciando dopo la Promozione dalla Seconda alla Prima Categoria che, di fatto, ha aperto la risalita amaranto verso quelle categorie più consone al proprio blasone e alla propria storia. Dopo aver lasciato il Montelupo si era accasato al Real Vinci, sempre in prima categoria, per poi passare alla Lastrigiana in Eccellenza dove è rimasto in carica tre stagioni (anche se l’ultima quella del 2020-’21 il club biancorosso non ha partecipato al mini campionato di Eccellenza in piena pandemia), prima di accettare la proposta del Castelfiorentino. Andrea Pucci arriva con le idee ben chiare. "Ho una forte stima nei confronti del presidente De Luca, del diesse Gori, di mister Lucchesi e del dirigente Cintelli – commenta – per la filosofia del club e l’operato svolto negli ultimi anni, e visto anche il compito diverso rispetto a quello delle passate stagioni, prima di tutto punto ad integrarmi al meglio con tutta l’equipe della Prima Squadra e della Juniores, cercando di incarnare la filosofia amaranto, ma al tempo stesso portando l’esperienza che ho maturato nel tempo anche in categorie superiori".