Calcio Promozione. Obiettivo pronto riscatto per la Real Cerretese. Impegno col Viaccia nel turno infrasettimanale

Di solito dopo una bruciante sconfitta si è soliti dire che sarebbe bene tornare subito in campo. Bene la Real Cerretese ha davvero l’occasione di riscattare subito il doppio passo falso rimediato contro Lampo Meridien in casa e Castelnuovo Garfagnana in trasferta domenica scorsa. Stasera alle 20.30, infatti, i biancoverdi ricevono al Palatresi il Viaccia per il turno infrasettimanale del girone A di Promozione, valido come 23esima giornata. La vetta ora dista 5 punti, ma la capolista Viareggio ha anche una gara in meno. Tuttavia il secondo posto della Pontremolese è rimasto lontano appena 3 lunghezze visto che nell’ultimo weekend il team della Lunigiana ha osservato il proprio turno di riposo. Per l’occasione mister Petroni ritrova anche bomber Bouhafa (15 centri finora), indisponibile domenica scorsa a Castelnuovo Garfagnana per squalifica. I biancoverdi non si possono permettere di lasciare per strada altri punti importanti, ma quello che si troveranno di fronte stasera sarà comunque un avversario motivato a uscire definitivamente dalla zona ’calda’, con all’orizzonte addirittura la possibilità di rientrare nella corsa per un posto ai play-off. Nell’ultimo turno il Viaccia, sconfitto 3-1 all’andata, ha vinto 3-2 in casa contro il Dicomano interrompendo un filotto negativo di 3 sconfitte consecutive. I rossoblù sono una squadra molto temibile anche in trasferta, dove hanno raccolto appena un punto in meno delle partite casalinghe. Insomma la Real Cerretese dovrà ritrovare lo smalto dei giorni migliori, del resto i ’medicei’ sono ancora miglior attacco e miglior difesa.