Calcio Promozione: oggi al ’Curi’ (ore 15). Nuova Alba-Spoleto, brividi. Finale super per la Coppa

Per Nuova Alba e Spoleto è la partita. Perché in palio c’è un trofeo. Perché chi vince la coppa di Promozione balza in testa alla graduatoria dei ripescaggi. Perché, dopo più di dieci anni, una finale di calcio dilettantistico torna ad essere disputata al Curi. Appuntamento oggi alle 15, con diretta televisiva su Umbria Tv, per la finale di coppa di Promozione fra la Nuova Alba, seconda in classifica nel girone A, e lo Spoleto scivolato al terzo posto del raggruppamento B dopo la sconfitta di domenica scorsa nel big match con la capolista San Venanzo.

"Questa finale – sottolinea il tecnico spoletino Alessandro Cavalli – arriva al momento giusto perché c’è grande voglia di rivalsa. Ci siamo allenati bene in settimana, sappiamo del valore della nostra avversaria ma sappiamo anche la nostra forza". In casa biancorossa fari puntati su Mikele Kola, capocannoniere in coppa oltre che in campionato. Tutti a disposizione di Cavalli, compresi Piantoni e Tomassoni, non al meglio però, che partiranno dalla panchina.

"Nessuno di noi, tranne Perri, ha mai giocato al Curi. É una partita storica per la Nuova Alba. Le finali però – fa notare il tecnico Emilio Grilli – acquistano valore solo se le vinci. Ed è quello che proveremo a fare. Consapevoli di avere di fronte una squadra molto forte e attrezzata". In casa biancoverde non ci saranno Fanini e Regnicoli che la scorsa settimana hanno rescisso il contratto, e l’infortunato Ceccomori. Torna a disposizione l’argentino Fillol che partirà però dalla panchina. Arbitra Edoardo Fanelli di Perugia.