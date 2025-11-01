Calcio Promozione. Oggi derbyssimo Pienza-Sinalunghese

E’ il giorno dell’anticipo dell’ottava giornata del girone C di Promozione (alle 14,30) ovvero il derby tra Pienza e Sinalunghese. Gli umori dei due team sono diversi: i biancorossi, già nettamente sconfitti dalla formazione di Testini nella sfida di Coppa, vengono da un ko per 3-0 contro l’Alberoro mentre i rossoblu hanno vinto all’ultimo tuffo contro il Fiesole grazie al rigore di Bucaletti. Tre punti sudati che hanno confermato il momentaneo primato, a +3 sulla Settignanese. Dirige la sfida Denis Alexandru Sinca di Firenze, insieme a Matteo Mangani di Arezzo e Marco Noferi anch’egli di Arezzo. Sarà una gara speciale per i biancorossi Ajdini e Doka, cresciuto proprio nella Sinalunghese, ma la posta in palio è molto importante per entrambe. "Il campionato è molto difficile ed equilibrato – ha detto il capitano rossoblu Marini – come si evince dai tanti pareggi ogni domenica. Pensiamo gara per gara, siamo contenti di dove siamo ma ci fermiamo. Dobbiamo avere ancora più fame e essere più concreti". Oggi si giocano anche Rufina-Alberoro e Foiano-Viciomaggio. Domani tutte le altre tra cui Acquaviva-Pontassieve che sarà diretta da Sara Schinco di Arezzo con Carlo Maria Angelici (Valdarno) e Michele Sgura (Arezzo).