CALCIO PROMOZIONE, ore 20,30: turno di riposo per il faro. Spiccano Felsina-Dozzese e Granamica-Petroniano

Anche il campionato di Promozione scenderà in campo oggi, alle 20,30, per il primo e unico turno infrasettimanale della stagione che coincide – come per l’Eccellenza – con la decima giornata di andata (che prevede il riposo del Faro Gaggio). La capolista Valsanterno, che tre giorni fa ha osservato una domenica di pausa, sarà di scena sul difficile campo dello Sparta Castelbolognese mentre il Valsetta Lagaro, primo a parimerito con la Valsanterno, ma con una partita in più rispetto ai rivali imolesi, è atteso dal big match di giornata in programma sul terreno di gioco del temibile Msp. A Casumaro è in programma il derby tutto ferrarese tra i padroni di casa e i X Martiri, entrambi terzi a quota 17, ma con il Casumaro, reduce dall’inaspettato pareggio per 1-1 in casa della Virtus Castelfranco, che ha una partita in meno.

Per quanto riguarda le altre bolognesi che militano in questo raggruppamento, a Bentivoglio si giocherà il derby tra i locali e l’Atletico Castenaso, ad Anzola Emilia andrà in scena la sfida tra il Felsina e la Dozzese mentre al ‘Soverini’ di Minerbio avrà luogo il derby tra il Granamica e il Petroniano. A chiudere il turno ci penseranno le sfide Centese-Virtus Castelfranco e Masi Torello Voghiera-Gallo (che si giocherà a Portomaggiore).