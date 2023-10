Calcio Promozione. Pareggio giusto tra il Pienza e la Chiantigiana

PIENZA

1

CHIANTIGIANA

1

PIENZA: Pelliccione, Marzocchi, Bonari, Da Frassini, Guerra, Bianciardi, Esposito, Camillucci, Porcu, Veliz Coccolo, Cossa.

Panchina: Biagiotti, Barbieri, Metolli, Ciolfi, Pinsuti, Rinaldi, Sorini, Severini. Allenatore Pacini.

CHIANTIGIANA: Gasparri, Ticci, Lellis, Posarelli, Tosi, Pallanti, Conforti, Marchi, Del Sante, Milanesi, Batoni.

Panchina: Baldi, Dainelli, Verdiani, Lombardini, Orlando, Pazienza, Fiorenzani, Tozzato, Longo. Allenatore Molfese.

Arbitro Solito di Piombino.

Reti: 15’ Conforti, 62’ Esposito.

PIENZA – Il derby senese tra Pienza e Chiantigiana, finisce in parità. Ospiti che partono forte e al 15’ passano dopo una punizione che trova pronto in area Conforti. Il Pienza soffre fino alla ripresa viene fuori e trova il pareggio con Esposito che segna con un bel destro a giro dopo aver sfiorato il gol in precedenza. Nella seconda parte regna l’equilibrio, col Pienza che però nel recupero con Cossa e Sorini poi sfiora il vantaggio ma è bravo Gasparri.