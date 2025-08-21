Calcio (Promozione): parla Andrea Galeotti, dopo esser stato eletto presidente del club biancoceleste. "Pietrasanta più giovane per provare a vincere»

"Una sessione di mercato incentrata sui giovani, per cominciare a costruire da subito la squadra del futuro". Un obiettivo chiaro per la stagione di Promozione alle porte. Il presidente del Pietrasanta Andrea Galeotti, fresco di nuova nomina (prima era il vice, con presidente Fabrizio Sacchelli), parla a 360 gradi della società: "Abbiamo grandi aspettative per la prima squadra in campionato e grande orgoglio nell’avere due squadre, sia gli Allievi che i Giovanissimi, nella categoria regionale Elìte, il massimo a cui può ambire una società dilettantistica". Il neo-presidente Galeotti non nasconde l’ambizione: "L’obiettivo del Pietrasanta è la salita in Eccellenza. Partiamo per vincere il campionato. Abbiamo ringiovanito la rosa, siamo competitivi e pronti per il salto di categoria. In accordo col direttore sportivo Simone Baldacci abbiamo puntato su giovani di qualità e prospettiva. Oggi abbiamo una squadra ringiovanita, con una media di 22-23 anni. L’obiettivo è quello di portare anche i ragazzi che giocano nelle squadre giovanili in prima squadra, come è già successo per alcuni di loro in passato. Penso ai 2006 Sessa e Maggi. Il nuovo allenatore Leonardo Tocchini ha già preso 4-5 ragazzi delle Juniores per fare la preparazione (iniziata lunedì, ndr) con la prima squadra proprio in quest’ottica". C’è poi un aspetto che riempie d’orgoglio presidente e società: l’ampia rappresentanza in squadra di ragazzi nati e cresciuti a Pietrasanta. "Abbiamo 10 giocatori della prima squadra che sono pietrasantini" gonfia il petto Galeotti.

Da luglio è stato rinnovato l’assetto societario. Assieme al presidente Galeotti sono stati nominati vice-presidenti Fabrizio Sacchelli e Diego Pelucchini. Alla segreteria è arrivato Tommaso Tessari mentre il tesoriere è Fabrizio Gandini. Completano il quadro societario i consiglieri Simone Baldacci, Moreno Fontana, Massimo Callegari e Gianfranco Pieroni. Grande attenzione sarà rivolta alle due squadre che il Pietrasanta ha portato in Elìte, riuscendo lo scorso anno a vincere i rispettivi campionati.