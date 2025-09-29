Calcio Promozione. Per la Sinalunghese pirotecnico pari contro l’Alberoro

SINALUNGHESE 3

ALBERORO 3

SINALUNGHESE: Marini, Bonechi, Chottong, Bongini, Fineschi, Gagliardi, Redi, Dema, Bardelli, Bucaletti, Miccio. Panchina: Gialli, Cresti A., Celestini, Tacchini, Mazza, Palazzi, Nannoni, Parri, Sacco. Allenatore Testini.

ALBERORO: Balucani, Bicchi, Polvani, Gisti, Cinini, Bennati, Mattesini, Bigazzi, Venuto, Corsi, Scatizzi. Panchina: Lunetti, Gallorini, Minatti, Sobhy, Volpi, Bavone, Mazzi, Kambone, Bondi. Allenatore Franchi.

Arbitro Lambardi di Piombino (Anello-Paoli).

Reti: 18’ Venuto, 24’ Bucaletti, 44’ Mattesini, 46’ Corsi, 50’ Dema, 56’ Bardelli.

SINALUNGA – Sei gol e tanto spettacolo nel big match della terza giornata del girone C di Promozione tra Sinalunghese ed Alberoro. Ospiti avanti con l’ex Pienza e Torrenieri Venuto, ma Bucaletti pareggia subito. Gli aretini a cavallo dell’intervallo piazzano un uno-due micidiale con Mattesini e Corsi ma la formazione di Testini non molla e nel giro di cinque minuti prima accorcia con Dema e poi pareggia con Bardelli.