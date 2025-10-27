Calcio Promozione. Pienza, che tonfo! L’Alberoro passeggia
ALBERORO: Balucani, Gallorini, Polvani (88’ Volpi), Bicchi, Minatti, Cinini, Mattesini, Gisti, Bennati (75’ Mazzi), Corsi (73’ Galantini), Sobhy (61’ Bigazzi).
Panchina: Lunetti, Carino, Bindi. Allenatore Franchi.
PIENZA: Tafarella, Berardi, Barbieri (51’ Vargiu), Ajdini (78’ Voroneanu), Guerra (73’ Marku), Bianciardi, Pinsuti A. (73’ Mensini), Camillucci (57’ Pecci), Valente, Begnardi, Doka.
Panchina: Canapini, Pinsuti P., Barbetti, Chechi. Allenatore Camillucci.
Arbitro Luciani di Livorno; assistenti Galighi e Azze Elarab Amzil di Firenze.
Reti: 10’ Bennati, 63’ Polvani, 84’ Bigazzi.
ALBERORO – Prova deludente da parte dei pientini che già al 10’ subiscono l’1-0 con una bella rete segnata da Bennati in diagonale.
Altre due occasioni per gli aretini mentre i biancorossi reclamano un mani in area.
Nella ripresa al 63’ l’Alberoro raddoppia sfruttando uno sfortunato rimpallo della difesa ospite. Il Pienza si fa vedere in avanti con Alberto Pinsuti e Doka, ma all’84’ ci pensa Bigazzi a mettere a segno il definitivo 3-0 con un preciso pallonetto. Il prossimo impegno dei senesi sarà sabato in casa nel derby con la Sinalunghese e non mancherà la voglia di riscatto dopo questo pesante 0-3 di Alberoro.
Giuseppe Stefanachi
