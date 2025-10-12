Calcio Promozione. Pienza corsaro. Travolto il Viciomaggio
VICIOMAGGIO
0
PIENZA
3
VICIOMAGGIO: Regini, Fabbri, Zubair, Morelli, Santamaria, Traoré, Artini, Benucci, Fei, Vacchiano, Rossi. Allenatore Santini.
PIENZA: Tafarella, Berardi, Bonari, Ajdini, Guerra, Bianciardi, Pinsuti A., Camillucci, Valente, Begnardi, Doka Bjorn. Allenatore: Camillucci.
Arbitro Ambrosini di Carrara.
Reti: 8’ Valente, 38’ Pinsuti A., 55’ Doka Bjorn.
VICIOMAGGIO – Affermazione esterna con ampio punteggio del Pienza nell’anticipo della quinta giornata del girone C del campionato di Promozione. La formazione di mister Camillucci sale così a quota 7 in graduatoria, lasciando in solitudine in coda, con un unico punto, il Viciomaggio. Bravi gli ospiti a incanalare la sfida nella direzione giusta per le loro speranze di successo nell’incontro del sabato pomeriggio. Valente sigla il vantaggio già in apertura per il Pienza, capace di tenere a freno il desiderio di riscatto dei padroni di casa e di realizzare poi il raddoppio con Alberto Pinsuti. Un doppio vantaggio, all’intervallo, reso ancor più rassicurante per il Pienza dalla firma di Bjorn Doka. Un centro che equivale al 3-0 del Pienza e che in pratica archivia con netto anticipo la sfida sul campo di gioco del Viciomaggio.
