Calcio Promozione. Pienza da applausi. Sono quattro i gol rifilati al Subbiano

PIENZA: Biagiotti, Berardi, Bonari, Pinsuti, Guerra, Pinsuti, Veliz Coccolo, Camillucci, Venuto, Ajdini, Begnardi. Panchina: Pelliccione, Battistelli, Rosati, Pecci, Vannini, Marku, Valente. Allenatore Camillucci.

SUBBIANO: Tegli, Nocentini C., Rossi, Lomarini, Orlandini, Scartoni, Chottong, Gisti, Crisci, Sarracino, Cai. Panchina: Fadda L., Chianini, Falsini, Bonchi, Cuccoli, Fabbriciani, Nocentini M., Steccato, Fabbroni. Allenatore Guidotti.

Arbitro: Eleonora Labate di Firenze.

Reti: 14’ Veliz Coccolo, 30’ Cai, 44’ Pinsuti, 45’+2 e 65’ Venuto (rig.), 85’ Nocentini.

PIENZA – Vince e convince il Pienza che in casa regola la resistenza del Subbiano grazie ad un ottima prestazione. Partono bene i padroni di casa che passano già poco prima del quarto d’ora grazie al solito Veliz Coccolo. Il pareggio di Cai non scoraggia i padroni di casa che tornano avanti nel finale di tempo grazie a Pinsuti e poi segnano, nel recupero, il 3-1 col bomber Venuto grazie ad una deviazione di un difensore aretino. Nel secondo tempo arriva il quarto gol, su rigore, ancora di Venuto. Solo alle statistiche serve il 2-4 di Nocentini nel finale per il Subbiano.