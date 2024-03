Calcio Promozione. Pienza da applausi. Rimonta e tre punti con il Casentino

PIENZA

2

CASENTINO

1

PIENZA: Pelliccione, Bianciardi, Bonari, Cossa, Pinsuti, Guerra, Esposito, Camillucci, Laghigna, Scaccia, Veliz Coccolo.

Panchina: Biagiotti, Ciolfi, Magnanensi, Marzocchi, Ortiz Banquez, Rosati, Petrocchi. Allenatore Peruzzi.

CASENTINO: Paoli, Checcacci L., Bondi, Pasquini, Cipriani Lu., Vuturo, Agostini, Lunghi T., Danesi, Lunghi D., Diani.

Panchina: Magni Vannini, Mariani, Cantore, Carletti, Gabiccini, Ferri, Sarracino, Camara. Allenatore Bonini.

Arbitro Giovannini di Prato.

Reti: 40’ Danesi, 51’ Laghigna, 72’ Rosati.

PIENZA – Vittoria pesantissima e in rimonta per il Pienza contro la Casentino. Gli aretini si erano portati in vantaggio al termine di un primo tempo approcciato meglio dei padroni di casa, passati in svantaggio per il gol di Danesi. Nella ripresa Laghigna pareggia i conti. Il forcing del Pienza trova il culmine grazie a Rosati che fine trova lo spazio giusto e consegna ai pientini tre punti fondamentali nella lotta salvezza.