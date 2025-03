Calcio Promozione. Pienza in viaggio per Dicomano. Vai Chiantigiana!

Si apre oggi il turno di Promozione (girone C) con l’anticipo che vede il Pienza, nettamente la migliore delle tre senesi in stagione, che fa visita al Dicomano. Nel Mugello i biancorossi di Camillucci cercheranno il riscatto dopo il netto di ko di sei giorni fa in casa contro la Casentino Academy. Dirige la gara, molto importante per Venuto e compagni in ottica lotta per un posto nei playoff, Ferri Gori di Arezzo con Scanu e Moriconi.

Domani, sempre alle 15 in campo Chiantigiana e Torrita. I biancoazzurri di Gifuni si aggrappano al match di Alberoro per tenere viva la flebile fiammella della speranza di tornare in corsa per i playout. Arbitra Ponzalli di Prato (Gioia e Perndojaj). La Chiantigiana invece cercherà di bissare il pesantissimo successo di domenica scorsa nello scontro diretto di Subbiano in casa (a Pianella, visti i lavori di rifacimento del campo di Gaiole) contro il Pontassieve. L’arbitro scelto è Marongiu di Livorno (Ernano – Lollini).

Ufficiali intanto le date dei playoff e playout: la post season di Promozione inizierà il 27 aprile ma nel caso degli spareggi salvezza sarà possibile anticipare a domenica 13 aprile previo accordo tra le società. I play-off invece non potranno essere anticipati nonostante il campionato finisca il 6 aprile.