Calcio Promozione. Pietrasanta ko in casa. Eliminato dalla Coppa

pietrasanta

1

pontebuggianese

3

PIETRASANTA: Gega, Coselli, Della Pina, Isola, Laucci, Fioretti, Fattorini, Sessa, Sacchelli, M. Ricci, Mancini. (A disposizione: Bertozzi, Laurini, Da Prato, Bartoli, Moriconi, Granaiola, Szabo, Attinasi, A. Remedi). All. Leonardo Tocchini.

PONTE BUGGIANESE: Matteucci, Lici, Grasseschi, Musteqja, Bandoni, Palmese, Bellandi, Rosati, Mhilli, Viola, Bicchieri. (A disposizione: Calu, Cirasella, Chelini, Fanti, Fruzzetti, Cantini, Fiumicino, Rugiati). All. Roberto Falivena.

Arbitro: Tommaso Di Sacco di Pisa (assistenti di linea Lorenzo Santaera di Pisa e Virginia Andrea Gentili di Prato).

Reti: 37’ pt Palmese (Pon), 42’ Mancini (Pie), 45’ Mhilli (Pon); 45’ st Fiumicino (Pon).

Note: 88’ espulso Grasseschi (Pon).

PIETRASANTA – Gli sarebbe bastato anche un pareggio per passare il turno da primo del triangolare… e invece ha perso ed è uscito di scena dalla fase regionale della Coppa Italia di Promozione il Pietrasanta. Dopo aver vinto 2-1 a Uliveto Terme gara-1 contro l’Urbino Taccola (contro cui poi il Ponte Buggianese pareggiò poi gara-2), i biancocelesti versiliesi ieri pomeriggio sono caduti fra le mura amiche dello stadio Comunale “XIX Settembre” di Pietrasanta sotto i colpi di quella che sarà una rivale al titolo anche in campionato.

il Ponte Buggianese, va in vantaggio al 37’ da calcio d’angolo con colpo di testa vincente di Palmese, Il pareggio del Pietrasanta arriva poco dopo, al 42’ con capitan Mancini brabo a sfruttare un’indecisione della difesa biancorossa. Al tramonto del primo tempo arriva però la docvcia gelata per i padroni di casa. Mhilli sugli sviluppi di un corner, segna di testa il gol che porta gli ospiti sul 2-1. Nella ripresa il Pietrasanta cerca di acciuffare il pari che gli avrebbe consentito di superare il turno di coppa Italia, ma si è scontrato contro una difesa arcigna e ben organizzata. A due minuti dalla fine gli ospiti restano in 10 per l’espulsione (somma di ammonizioni) di Grasseschi. E in inferiorità numerica il Pontebuggianese realizza anche al 90’ il gol del 3-1 con Fiumicino che spegne ogni speranza versiliese.