Calcio - Promozione. Pisciotta: "Castelnuovo volitivo». Il presidente Bondi: "Punti d’oro»

I protagonisti sono stati il ventenne Jacopo Baroncini di Saltocchio che ha segnato il primo gol sul nuovo fondo sintetico del "Nardini" e Luigi Grassi, capitano per l’occasione, quarantenne, ma brillante come un diciottenne che, dopo il suo gol, è andato a festeggiare insieme al figlio, a bordo campo, in veste di raccattapalle.

"Tre preziosi punti – afferma il presidente Francolino Bondi – , al termine di una combattuta e difficile partita. Un plauso a tutta la squadra che, in un momento delicato della stagione, ha saputo ritrovare lo smalto necessario".

"Abbiamo superato una buona squadra come il Pietrasanta – commenta soddisfatto l’allenatore Pisciotta – grazie all’ intensità di gioco e all’impegno che ci hanno messo i ragazzi, in questo giorno particolare del ritorno al “Nardini”. Ci siamo allenati bene e con determinazione per tutta la settimana proprio sul nuovo fondo sintetico per prenderci confidenza e i risultati si sono visti. Sono dell’idea che il lavoro paghi sempre e sono scuro che i ragazzi mi seguiranno".

D. Mag.