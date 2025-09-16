Calcio - Promozione. Poker per il Cervia United

Il campionato di Promozione ha mandato in scena le gare della terza giornata. Nel girone C, lo Sparta Castel Bolognese si è meritato la vetrina grazie al successo corsaro 1-0 a Castelfranco Emilia nell’anticipo di sabato.

La rete decisiva, che ha affossato la Virtus Castelfranco, peraltro ancora ferma al palo, è stata realizzata da Venturoli al 44’ del primo tempo. Lo Sparta con questo blitz a Castelfranco Emilia è salito a quota 4 in classifica, festeggiando la prima vittoria stagionale.

Nel girone D, è un sorriso smagliante quello del Cervia United, capace di sconfiggere con un rotondo 4-0 la Stella San Giuliano di fronte al pubblico amico del ‘Todoli’ di Milano Marittima. I gialloblù hanno scavato il solco nei primi minuti di gioco grazie alla doppietta di Masciullo (8’ e 11’). Ad inizio ripresa è arrivata la marcatura di Rizzo (1’), mentre il sigillo finale è stato messo da Valdinoci al 42’.

Il Bagnacavallo è uscito con un punto prezioso dal campo del Bellariva. Al vantaggio dei padroni di casa siglato da Bargelli al 2’ ha risposto il bomber biancorosso Ndiaye alla mezzora della ripresa. Dopo due ko consecutivi, il Classe si è sbloccato pareggiando senza reti fra le mura amiche contro il Bakia Cesenatico. Anche il San Pietro in Vincoli ha portato a casa un punto del match interno contro il Gambettola, terminato col medesimo 0-0. Mastica amaro invece la Reno che, dopo una vittoria e un pareggio, si è arresa 4-2 a Longiano sul campo del Roncofreddo. I padroni di casa sono partiti fortissimo portandosi sul 3-0 in poco più di un quarto d’ora (9’ Brighi, 12’ Brigliadori, 16’ Brighi). L’undici di Sant’Alberto non si è perso d’animo e, sempre nella prima frazione di gioco, ha riaperto il match con le reti di Alberi (33’) e Simeone (35’). Il sogno è durato pochissimo perché già al 37’, la rete di Toure ha ripristinato il margine.