Calcio promozione. Pontassieve a lavoro. Missione riscatto

Il Pontassieve si prepara alla nuova stagione con l’intenzione di lasciarsi alle spalle il 6° posto della passata stagione. L’obiettivo della società del presidente Sebastiano Giusti è tornare nelle zone alte della classifica, e per farlo, l’area tecnica guidata dal direttore sportivo Mattia Duradoni in sintonia con il nuovo tecnico Maurizio Bonini, ha rinnovato una rosa che unisce l’esperienza di giocatori confermati come Cragno e Bourezza eccetera, e alla qualità di nuovi innesti di spessore, come Bonechi, Lunghi, Minischetti e Giannini. Il club continua a puntare sui giovani, come testimonia il premio ’Progetto Valorizzazione Giovani’ riconoscimento unico ricevuto al termine della stagione dalla Federazione per i tre gironi di Promozione. Questi talenti saranno una risorsa preziosa anche per il prossimo campionato.

"Sono davvero soddisfatto di quello che ho potuto annotare in queste due settimane di lavoro – puntualizza Bonini –. I ragazzi dimostrano un impegno e un’intensità incredibili. Ci sono stati progressi importanti a livello individuale, ma anche come gruppo. Stiamo diventando una squadra coesa, e questo per me è fondamentale. C’è ancora da lavorare soprattutto per affinare i meccanismi e migliorare l’intesa, ma sono convinto che, continuando su questa strada, possiamo raggiungere grandi traguardi".

La rosa. Portieri: Balli (’06), Morandi (’92). Difensori: Arias (’97), Carnevali (’97), Coppini (’92), Fani (’99), Serrotti (’04), Vilcea (’06). Centrocampisti: Bonechi (’98), Buset (’06), Del Zotto (’06), Fantechi (’02), Giannelli (’03), Giannini (’03), Giudice (’06), Lunghi (’02), Mengozzi (’05), Papini (’05), Urbinati (’06). Attaccanti: Bartolozzi (’05), Bourezza (’97), Cragno (’97), Mannini (’04), Minischetti (’03). Vice allenatore Fabrizio Pasquini, prep. atletico Bindi, prep. portieri Poggesi, massaggiatore Gherardelli, match analyst Ciabatti, team manager Pandolfi. Le prossime amichevoli: domani (20,30) con il Chianti Nord, sabato 30 agosto (ore 16) con la Sancascianese, sempre a Pontassieve.

Giovanni Puleri