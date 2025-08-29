Calcio Promozione. Primo derby alla seconda giornata con Pienza-Acquaviva

Il campionato di Promozione girone C, quello delle tre formazioni senesi, inizia domenica 14 con l’impegno in casa della neo promossa Aquaviva contro la Casentino Academy e le due trasferte per Pienza e Sinalunghese impegnate rispettivamente a Pontassieve e Reggello. Il primo derby stagionale è fissato già alla seconda giornata e si giocherà tra Pienza ed Aquaviva mentre lo stesso giorno la Sinalunghese giocherà all’Angeletti contro il Dicomano. Aquaviva-Cortona, Montagnano-Pienza e Sinalunghese-Alberoro sono le tre sfide di domenica 28 settembre. Per i rossoblu il derby col Foiano è in programma il 12 ottobre in casa mentre il 2 novembre è il giorno del secondo derby provinciale, tra Pienza e Sinalunghese che precede di una settimana esatta quello tra rossoblu e Acquaviva. Domenica intanto inizia il triangolare di Coppa con Pienza- Sinalunghese (riposa l’Acquaviva). La formazione di mister Testini ci arriva dopo la vittoria di sabato scorso ottenuta sul campo della Castiglionese un altro 2-0, stavolta contro il Tegoleto. Nel primo tempo il dominio della Sinalunghese è stato totale ma i giocatori di Testini si sono dimostrati poco incisivi in zona gol e hanno segnato solo una rete al 20’ con un perfetto colpo di testa del difensore Fineschi. In evidenza anche il portiere ospite che alla fine risulterà il migliore del Tegoleto con almeno tre parate decisive. Nella ripresa dopo una serie di occasioni gol non sfruttate dai locali giunge al 70’ il primo tiro in porta degli ospiti con una bella parata di Marini. Nei successivi 10 minuti, inizia la girandola delle sostituzioni. I rossoblu si riorganizzano e all’80’ raddoppiano al termine di una veloce ripartenza. Senza uomini fondamentali come Mazza, Gagliardi e Sacco la Sinalunghese adesso torna ad allenarsi puntando verso l’esordio di Pienza.