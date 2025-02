Calcio Promozione. Real Cerretese capolista va a caccia di punti a Larciano

Ventiduesima giornata da vivere tutta d’un fiato per le tre squadre del circondario impegnate nel campionato di Promozione, fischio d’inizio alle 15 domenica. Nel girone A la capolista solitaria Real Cerretese è infatti attesa dall’insidioso derby di Larciano. I biancoverdi ‘medicei’ hanno ben 15 punti in più dei rivali e non subiscono gol da 470 minuti, ma tra le mura amiche la Larcianese ha perso soltanto una volta incassando appena 6 reti. Larcianese che anche all’andata al Palatresi riuscì comunque ad imporre il pareggio a reti bianche alla squadra di Petroni.

Nel raggruppamento B, invece, trasferta maremmana per il Montelupo, che sarà di scena a Roselle contro l’indiscussa battistrada Belvedere. Oltre ad aver vinto 17 delle 21 partite disputate, infatti, sul proprio terreno di gioco il Belvedere è ancora a punteggio pieno e con la porta inviolata: 10 vittorie con 18 reti fatte e nessuna subita. Servirà insomma un’impresa ai ragazzi di mister Lucchesi, sconfitti 2-0 all’andata, per cercare di tornare a Montelupo con un risultato positivo.

Partita importantissima nel medesimo raggruppamento anche per il Castelfiorentino United, che scenderà in campo al Florentia di Larderello contro la Geotermica, formazione che occupa il quartultimo posto in classifica a sole tre lunghezze dai gialloblu valdelsani. Entrambe vengono da due punti nelle ultime cinque giornate con i castellani che all’andata prevalsero per 3-1.