Calcio Promozione. Real Cerretese. Un altro centro e allunga in vetta

REAL CERRETESE

2

LAMPO

0

REAL CERRETESE: Battini, Bargellini G., Lamberti, Meucci, Chiavacci, Mordagà, Fedi, Gargiulo, Melani, Bouhafa, Nieri. All.: Petroni.

LAMPO MERIDIEN: Costa, Borghean, Notarelli, Di Vito, Zingarello (87’ Dingozi), Benassi, Chianese, Viti, Mercugliano (76’ Bitep), Benvenuti (69’ Pirone), Biagioni. All.: Magrini.

Arbitro: Boeddu di Prato.

Reti: 62’ Melani, 92’ Bouhafa.

CERRETO GUIDI – Ancora una vittoria, ancora una partita senza reti al passivo e primato solitario in classifica. Al Palatresi la Real Cerretese regola anche il Lampo Meridien ed allunga in vetta al girone A di Promozione sul San Giuliano, caduto sul campo della Pontremolese ed agganciato al secondo posto dal Pietrasanta a meno tre dai biancoverdi ‘medicei’. Contro la Lampo la Real Cerretese offre un’altra prestazione solida rischiando poco e capitalizzando le occasioni create, la prima a metà ripresa con capitan Melani. Una volta in vantaggio, poi, i padroni di casa hanno gestito bene non riuscendo però a chiudere prima l’incontro. Il raddoppio arriva solo nel recupero grazie a un guizzo di Bouhafa. Curiosamente, ma non è la prima volta, mister Petroni non ha effettuato alcun cambio.