Calcio Promozione. Riflettori su Torrita. Oggi nell’anticipo c’è il Montalcino

Nel girone C del campionato di Promozione anticipo di grande interesse oggi a Torrita, dove arriva un Montalcino desideroso di avvicinarsi all’alta classifica: stati d’animo diversi, con i biancoazzurri reduci dalla sconfitta di Monte San Savino ed i biancoverdi rilanciati dai tre punti nel derby con il Pienza.

Difficile fare un pronostico: ce la caviamo dicendo che è da tripla! Un altro derby illumina la giornata di domani (e quindi, data l’ora solare, inizierà alle 14,30): si tratta di Pienza-Chiantigiana, con gli amaranto che, nonostante qualche incertezza iniziale, sono comunque a ridosso delle prime e con i biancorossi che devono evitare di restare coinvolti nella zona play-out.

Questo match può veramente rappresentare un’importante svolta per entrambe le compagini. E poi c’è Torrenieri-Subbiano… Partita non facile per i senesi, che finora hanno subìto troppe reti e devono di conseguenza registtrare la difesa.

Giuseppe Stefanachi