Calcio Promozione San Marco, match salvezza. Tornano Zuccarelli e Orlandi contro l’Alleanza

La San Marco inizia il girone di ritorno in casa questo pomeriggio (ore 14,30) con l’adrenalina ancora a mille per la qualificazione ai quarti di finale della coppa di Promozione ma anche con il rischio di non aver smaltito totalmente le scorie del match di mercoledì, giocato oltretutto su di un campo pesante. C’è l’ex serie A Lorenzo Pasciuti, ad esempio, che ha patito una distorsione alla caviglia ed è in dubbio. Per la sfida contro l’Alleanza Giovanile il tecnico David Alessi recupera in difesa il capitano Arturo Zuccarelli e Marco Orlandi ma perde a centrocampo Lorenzo Dell’Amico a cui sono state comminate due giornate di squalifica.

Per i rossoblù avenzini sarebbe fondamentale quest’oggi ottenere i tre punti in quello che è a tutti gli effetti uno scontro diretto per la salvezza. La San Marco è quintultima in classifica con 4 punti di vantaggio sui fiorentini. Brucia ancora in casa apuana il pareggio dell’andata arrivato al termine di una partita dominata nel gioco ma caratterizzata da troppe occasioni da rete fallite e dal gol del 2 a 2 preso a 6’ dalla fine.