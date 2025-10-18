Calcio Promozione. Senesi lanciate!. La Sinalunghese attesa a Grassina

Tornano in campo domani alle 15,30 le formazioni senesi del girone C di Promozione, tutte reduci dalle vittorie dell’ultimo turno. L’attuale capolista Sinalunghese dopo il successo di sette giorni fa nel derby contro il Foiano fa visita, allo stadio di Grassina (Bagno a Ripoli, Firenze) al Centro Storico Lebowski, società cooperativa sportiva dilettantistica celebre per la sua funzionale sociale oltre che per gli ottimi risultati anche le formazioni giovanili e femminili. Mister Testini avrà a disposizione Bucaletti e Celestini, out per squalifica nel derby. Arbitra Tommaso Di Sacco della sezione di Pisa con Vincenzo Mongelli e Lorenzo Santaera anch’essi di Pisa. Sfida casalinga invece per il Pienza che nell’ultimo turno ha trovato il secondo successo del suo campionato (ed il primo in trasferta) con un netto 3-0 a Viciomaggio. Ospite dei biancorossi una delle formazioni più accreditate del girone, la Settignanese, che due settimane fa ha imposto lo 0-0 anche alla Sinalunghese. Dirige Alessandro Luca Maretti della sezione di Grosseto con Enea Furiesi e Riccardo Caponi, entrambi di quella di Empoli. Infine l’Acquaviva che a Fiesole cerca punti pesanti contro un avversario di valore. Dirige Nafra (Valdarno) con Argiolas e Freschi (Pisa).