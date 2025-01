Calcio Promozione. Seregno-Agrate, sfida clou. E Vis Nova prova la fuga

Sulla carta si prospetta un turno a vantaggio della capolista Vis Nova che riceve a Giussano la pericolante Olimpic Trezzanese. La formazione di Raspelli potrebbe dare un altro strattone al girone B di Promozione allungando ulteriormente sul poker, tutto brianzolo, di inseguitrici. Sicuramente su una (o su entrambe) tra Seregno e Speranza Agrate che alle 14.30 daranno vita al Ferruccio al big-match del pomeriggio; con 34 punti inseguono al secondo posto.

I padroni di casa, nonostante il mercato invernale a cinque stelle, sono alla ricerca della prima vittoria del 2025. Ma al cospetto di un’altra big del torneo che dopo la cura Natobuono ha cambiato marcia, non sarà semplice. Potrebbe approfittarne l’AC Lissone che senza l’esperienza di Prato – squalificato – riceve a Biassono il Civate. Trasferta durissima per la quarta che insegue; il Lesmo sarà di scena sul campo del Cantù San Paolo, all’ultima “chiamata“ per rientrare nella corsa playoff.

Completano il programma Concorezzese-Cavenago e Ardita Cittadella-Biassono che si gioca in posticipo alle 19. Nel girone A può solo difendere i playoff l’Universal Solaro che alle 15 sarà ospite nella tana dell’Accademia BMV, sesta. Gode di ottima salute il Ceriano in casa contro l’Olimpia Tresiana.

Ro.San.