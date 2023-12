Calcio Promozione. Settignanese-Montalcino è stata rinviata

E’ stata rinviata a data da destinarsi la partita tra la Settignanese e il Montalcino valida per giornata numero tredici del girone C del campionato di Promozione Toscana. Causa del rinvio (di almeno tre giorni qualora si optasse per questo mercoledì) le pessime condizioni del terreno di gioco della stessa Settignanese che hanno indotto il direttore di gara, Carmine Improda di Empoli, a non fischiare l’inizio di un match atteso e che metteva in palio punti pesanti per entrambe i team. Tanto il rammarico in casa degli ospiti, costretti quindi ad una lunga trasferta completamente a vuoto per un manto erboso, si fa per dire, in davvero pessime condizioni dove il giorno prima avevano giocato le giovanili della formazione di casa. A quel punto impossibile trovare una soluzione alternativa sul momento nonostante alcuni campi adiacenti liberi.

Per uno sfortunato Montalcino dunque da mettere in calendario un’altra trasferta a Firenze realisticamente in un giorno lavorativo con tutti i disagi e le complicazioni che comporta una soluzione del genere.