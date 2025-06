Calcio Promozione: Seveso si prepara per la stagione 2025/26 con conferme e ritorni

Il mercato di Promozione è, come spesso accade, quello che parte un po’ in anticipo rispetto agli altri anche se per molte società è tempo ancora di conferme. Come a Seveso dove si registrano gli ultimi annunci in ordine temporale. La società del presidente Villa sembra aver assorbito bene il colpo visto che la programmazione in chiave 2025/26 è già ben avviata. Parecchi elementi che giocavano in Eccellenza hanno deciso di restare nonostante la categoria inferiore come il difensore centrale Jacopo Galimberti che per il terzo anno consecutivo indosserà la casacca rossoverde. Per lui 32 presenze quest’anno e trascorsi anche alla Pontelambrese, Saronno e Casatese. Rimane a centrocampo anche Martino Capelli arrivato a metà stagione dal Cavenago (21 presenze); in precedenza alla Baranzatese e all’Universal Solaro. Nei quadri tecnici del club dell’Altopiano c’è da registrare anche un gradito ritorno. Si tratta di Domenico “Mimmo“ Anania (foto, a destra, con il dg Guelpa) con l’incarico di direttore tecnico del settore giovanile, ruolo ricoperto anche a Caratese e alla Fucina dove quest’anno ha fatto anche una fugace apparizione sulla panchina della prima squadra.

Ro.San.