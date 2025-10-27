Acquista il giornale
Calcio Promozione. Sinalunghese: festa al 93’ con Bucaletti

SINALUNGHESE 1 FIESOLE 0 SINALUNGHESE: Marini, Bonechi, Chottong, Mazza L., Bongini, Gagliardi, Redi, Dema, Bardelli, Bucaletti, Miccio. Panchina: Gialli, Cresti A., Cresti...

di GUIDO DE LEO
27 ottobre 2025
SINALUNGHESE 1 FIESOLE 0

SINALUNGHESE: Marini, Bonechi, Chottong, Mazza L., Bongini, Gagliardi, Redi, Dema, Bardelli, Bucaletti, Miccio. Panchina: Gialli, Cresti A., Cresti F., Tacchini, Cardinali, Palazzi, Nannoni, Parri, Sacco. Allenatore Testini.

FIESOLE CALCIO: Mariotti, Frroku, Silli, Biondi, Lazzeri, Russo, Castiglione, Olivieri, Raimondi, Mosti Falconi, Graziani F.. Panchina: Raveggi, Talakhadze, Santini S., Renieri, Tronca, Leonardi, Ara, Rafanelli. Allenatore Lelli.

Arbitro: Norci di Arezzo (Paduraru e Gremoli).

Rete: 93’ rig. Bucaletti.

SINALUNGA – Ci vuole un rigore di Bucaletti nel recupero del secondo tempo per spezzare la resistenza del Fiesole alla capolista Sinalunghese che centra tre punti importanti consolidando il primato del girone C di Promozione. Senza lo squalificato Celestini la formazione di Testini fa la gara ma sbatte contro un attento Fiesole deciso a portare a casa dal Carlo Angeletti almeno un punto. Il forcing dei padroni di casa dura sostanzialmente tutta la sfida senza però il guizzo per battere Mariotti. Ci vuole un tiro dal dischetto, in zona Cesarini, del bomber Bucaletti per sbloccare la sfida e conquistare un successo pesante. Prossimo impegno dei rossoblù, sabato 1 novembre a Pienza nel derby.

