Calcio Promozione. Sogno Coppa Italia. L’Ovest non graffia. Passa il Lebowski

Il sogno in Coppa Italia del CS Lebowski (Girone C) continua. La formazione di Miliani superando di misura (1-0) il Firenze Ovest (Girone A), conquista l’accesso agli ottavi di finale di Promozione. La partita, che rappresentava l’ultimo tassello per completare il primo turno del triangolare (le squadre entrambe a quota 3 punti in classifica), è stata un vero banco di prova. Dopo due pareggi consecutivi in campionato, il Lebowski è tornato alla vittoria in una gara combattuta, che ha saputo sbloccarsi solo nella ripresa.

La svolta al 60’ con l’espulsione di Ussia (doppio giallo) tra le fila dell’Ovest. L’uomo in più ha galvanizzato la squadra di casa. Il gol che ha deciso l’incontro è giunto al 66’: un assist calibrato di Calbi ha innescato Bonini, il quale non ha sbagliato, firmando la rete del definitivo 1-0. Nonostante le numerose, il Firenze Ovest (alla quarta sconfitta di fila), ha lottato con determinazione, ma il giovane attaccante Ermini non è riuscito a graffiare. Il prossimo impegno di Coppa sarà il 5 novembre, con il Lebowski che in gara unica affronterà il Settimello per l’accesso ai quarti di finale.

G. Puleri