Calcio Promozione. Sorriso Sinalunghese! Foiano sconfitto

SINALUNGHESE

2

FOIANO

1

SINALUNGHESE: Marini, Bonechi, Chottong, Mazza L., Fineschi, Gagliardi, Redi, Dema, Bardelli, Miccio, Nannoni.

Panchina: Gialli, Cresti A., Bongini, Tacchini, Parri, Palazzi, Sacco. Allenatore Testini.

FOIANO: Antonielli, Borgogni, Bux, Lombardi A., Seri, Peruzzi, Guerrini, Di Lullo, Di Nicola, Peluso, Lombardi F..

Panchina: Santoro, Leti K., Mancini, Bonadonna, El Jallali, Bernardini M., Rustici, Abboccato. Allenatore Piccirillo.

Arbitro Sarchini di Firenze (Ballarino – Baldasseroni).

Reti: 15’ Mazza, 54’ Nannoni, 90’ Guerrini.

SINALUNGA – Dopo due pareggi di fila la Sinalunghese torna al successo battendo in casa la Nuova Foiano nel sentito derby. Nonostante alcune assenze tra cui quella di un elemento chiave come lo squalificato Bucaletti i rossoblù di mister Testini partono bene e già all’15 passano con Mazza, freddo a battere Antonielli. Gli ospiti provano a tornare in casa ma sono i padroni di casa a trovare il raddoppio con l’attaccante Nannoni ad inizio ripresa. Gagliardi e compagni sfiorano anche il tris, prima di subire la rete del Foiano ad opera di Guerrini.

Il suo gol rende vibrante il recupero ma non c’è più tempo, vince la Sinalunghese che in attesa della gare di oggi blinda il primato.