Calcio Promozione. Super Chiantigiana. Apre Calonaci chiude Milanesi

CHIANTIGIANA: Gasparri, Ticci, Lellis, Posarelli, Calonaci, Dainelli (88’ Pallanti), Lombardini (81’ Verdiani), Marchi (92’ Sicignano), Del Sante (92’ Tozzato), Milanesi (81’ Longo), Batoni. Allenatore Molfese.

SETTIGNANESE: Santini, Ceripa (82’ Salvadori), Galeazzo, Vecchi (65’ Milanesi), Silli, Elisacci, Giustarini (75’ Barbetti), Monetti, Marrani, Tofanari (86’ Lascialfari), Fani (61’ Cocchi). Allenatore Milanesi.

Arbitro Bonamici di Grosseto.

Reti: 65’ Calonaci, 71’ Milanesi.

Note – Espulso al 57’ Silli.

GAIOLE IN CHIANTI – Vittoria meritata della Chiantigiana contro un’ostica Settignanese. Un uno-due che matura nella ripresa nell’arco di sei minuti, regalando tre punti preziosi alla formazione allenata da Paolo Molfese. Apre le marcature Calonaci con un imprendibile tiro da fuori area al 65’. Pochi istanti e i padroni di casa consolidano il risultato grazie a Milanesi, autore di una splendida girata in area di rigore che finisce nel sacco. Gli ospiti nel frattempo erano rimasti in dieci per via dell’espulsione, dopo meno di un’ora, di Silli. Sul 2-0 la Chiantigiana ha in pugno la gara e non corre pericoli, nonostante la volontà messa in mostra dagli ospiti.