Calcio promozione. Svolta tecnica all’Ovest: Governi nuovo allenatore rossoblù

All’indomani dell’ennesima sconfitta subita nel campionato di Promozione, stavolta in casa contro l’ultima in classifica, il Firenze Ovest del patron Colzi ha deciso di esonerare l’allenatore Giuseppe Creanza e di affidare la panchina a Lorenzo Governi. Un nuovo tecnico, il terzo dopo Angiolini, dovuto alla mancanza di risultati con il Firenze Ovest che ha iniziato un girone di ritorno decisamente disastroso con una sequela di sconfitte: Larcianese, Marginone, San Marco Avenza, San Giuliano (poi il pareggio con Lampo Meridien) e domenica scorsa contro il Viaccia, dove era atteso un cambio di passo che non c’è stato. Con l’esonero di Creanza, la società rossoblù così a prova a dare una forte scossa all’ambiente per bloccare questo declino di risultati che hanno purtroppo fatto scivolare la squadra al terzultimo posto della classifica del girone A.

La dirigenza ha la massima fiducia della squadra, ma ora spera in un cambio di passo per non compromettere il cammino di risalita, puntando subito a ritornare al successo contro il Cubino. Che cosa non ha più funzionato a dovere nell’Ovest? "Abbiamo affrontato una fase della stagione caratterizzata da molti infortuni e squalifiche – spiega il direttore sportivo Antonio Marafioti – di giocatori come Ammannanti, Carli, De Felice, Mari, Giacomo Esposito, più Marghi; tutti molto determinanti per il gioco della squadra". Domenica sfida determinante.

"D’ora in poi saranno tutte partite decisive a partire da quella con il Cubino. Il calendario ci impone poi una serie di gare difficili iniziando dal Pietrasanta, Casalguidi, Monsummano, Forte dei Marmi eccetera, tutte finali che dovranno garantire punti salvezza. Sia ben chiaro: la società vuole mantenere la categoria". Lorenzo Governi è un tecnico con un buon bagaglio di esperienza per aver allenato ultimamente il Mezzana, Casale Fattoria e il Dicomano.

Giovanni Puleri