Calcio promozione: torna de carlo. Via Zuzzi, ribaltone al Porta Romana

Quello che domenica sera era più di una sensazione, ieri si è trasformata in realtà. Il Porta Romana del presidente Lapo Cirri ha deciso di comune accordo di porre fine al rapporto di collaborazione col ds Cesare Barontini, col suo vice Marco Panerai, con l’allenatore Massimiliano Zuzzi, col suo vice Evangelisti e col preparatore atletico Lotti. La sconfitta di Montelupo maturata a conclusione della 9ª giornata del campionato di Promozione, l’ultima delle cinque fin qui subite, ha fatto precipitare il Porta Romana al penultimo posto in classifica del girone "B" con 5 punti all’attivo, uno in più rispetto al fanalino di coda Sant’Andrea. Con un comunicato la società arancionero ha comunicato di aver affidato la quadra a Salvatore De Carlo (in passato ha già allenato il Porta Romana), che sarà coadiuvato da Roberto Schiumarini, con la supervisione dell’ex viola Stefano Carobbi direttore area tecnica.

G. Puleri