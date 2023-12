Calcio Promozione. Torrenieri a raffica: poker. Il Pienza paga l’espulsione

TORRENIERI

TORRENIERI: Viti, Caro, Belsanti, Di Marco M., Cruciani, Bonsi, Lorenzetti Eu., Cerbone A., Venuto, Migliorini, Ventrone Th.

Panchina: Tozzi, Martinez, Rivituso, Bovini, Vannini, Ventrone Ti., D Aniello M., Sarri, Di Marco G. Allenatore Ciacci.

PIENZA: Pelliccione, Marzocchi, Da Frassini, Palla, Pinsuti, Bianciardi, Esposito, Camillucci, Magnanensi, Veliz Coccolo, Cossa.

Panchina: Biagiotti, Barbieri, Bonari, Ciolfi, Battistelli, Rinaldi, Bindi. Allenatore Pacini.

Arbitro Lisi di Empoli.

Reti: 30’ Venuto, 47’ Di Marco M., 55’ Belsanti, 70’ Bovini, 75’ Magnanensi.

MONTALCINO – Bella vittoria del Torrenieri che in casa fa sua l’intera posta battendo nell’atteso derby un Pienza punito forse troppo severamente e penalizzato dall’aver giocato più di metà gara con un uomo in meno. Dopo una prima fase di relativo equilibrio i padroni di casa passano: rigore per il Torrenieri che batte il bomber Venuto. Pelliccione è bravo a respingere ma sulla ribattuta nulla può. Lo stesso Venuto sigla quindi l’1-0. La gara si mette male per il Pienza appena dieci minuti dopo quando, al 40’ viene espulso Veliz Coccolo, uno dei giocatori più importanti dell’undici di mister Pacini. Il primo tempo si chiude quindi con il Torrenieri in vantaggio di un uomo e di un gol. Nella ripresa il Pienza accusa il colpo e subito un mortale tris nel giro di venti minuti. Prima Di Marco, poi Belsanti infine Bovini segnano ancora per il Torrenieri che mette così in ghiaccio la sfida. Nel finale il classico gol della bandiera arriva con una bella azione Camullicci-Esposito sfruttata nel migliore dei modo Magnanensi che da l’esatta dimensione del punteggio finale.